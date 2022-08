Etienne LEGENDRE

Après quelques années passées chez Microsoft France, je continue depuis plus de 20 ans dans la Drôme une carrière d'indépendant, en soutien des partenaires Microsoft de la région pour les épauler sur les projets de gestion de la connaissance et la promotion des produits Microsoft avec un axe important sur les produits et technologies SharePoint et Microsoft 365. Le tout en préservant un peu de temps pour une autre activité professionnelle bien différente ...

Mes compétences :

Sharepoint Server

Microsoft 365

Teams