Etienne MAALIKI

Sur le secteur Antilles/Guyane,

développement des missions liées à la gestion technique du patrimoine :

- audit, accompagnement, conseil, contrôle technique, inspection,



sur les thématiques suivantes :



- accessibilité des personnes handicapées (bâtiment, voirie, ADAP),

- sécurité incendie (diagnostic, revue réglementaire),

- état de conservation (solidité, pathologie, chiffrage),

- acoustique (ICPE, environnement, bâtiment),

- énergie (audit instrumenté (T°, HR, thermo IR, anémomètre), assistance-RTM et RTG, DPE-M et DPE-G, inspection des systèmes de clim complexe, CEE).



Sociétés Bureau Veritas Exploitation et SOD.I.A. sous marque ARCALIA



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de projet

Gestion de patrimoine