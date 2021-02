Etienne PUJOL

Nous avons créé le cabinet BERRYLAW le 1er janvier 2020 et accompagnons nos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et sociales.



En ce qui me concerne, j'assiste nos clients dans les problématiques qu'ils rencontrent quotidiennement dans leur organisation du travail et dans la gestion de leurs ressources humaines et les aidons également sur des missions ponctuelles, tels des plans sociaux, des accords sur le temps de travail, les plans d'actionnariat... en conseil et en contentieux.



Nous leur proposons des formations ad hoc selon leurs besoins.



Mes compétences :

Droit

Droit social

Restructurations