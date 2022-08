Géraldine SALORD

Avocate au Barreau de Paris depuis 2009, après avoir soutenu une thèse spécialisée en droit d'auteur, je suis actuellement collaboratrice au sein du pôle Contentieux du cabinet CBR & Associés.



Dans ce cadre, j'interviens auprès d'entreprises privées et publiques, dans tous les domaines de la propriété intellectuelle mais plus particulièrement en droit d'auteur, tant classique qu'appliqué à l'internet, en droit à l'image et en droit de l'informatique.



Mes compétences :

Droit d'auteur

Nouvelles technologies

Médias

Informatique

Internet

Base de données