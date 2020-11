Etienne ROCHE

Avec CIVILITA conseil, je propose à toute une gamme d'acteurs des prestations de conseils et de services en stratégie d'influence, communication 360°, relations et affaires publiques.



Mes compétences-clés :

Relations publiques et institutionnelles

Conseil stratégique et politique

Communication 360° (print, digitale et multimédia)

Design graphique

Relations presse

Édition de contenus et conception-rédaction

Pilotage et gestion de projets et dévénements

Management déquipes

Veille intellectuelle et stratégique

Cinéma et audiovisuel

Création web et multimédia

Réseaux sociaux

Relations internationales

Droit public français

Action publique territoriale