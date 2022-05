Marie WALTER

Mon parcours professionnel varié, m'a permis d'acquérir de solides compétences en management (plus de 25 personnes), recrutement, formation et animation.

Je sais être à l’écoute des employés, des collaborateurs et des différents partenaires. Je sais travailler en équipe de manière constructive. Je suis ponctuelle et assidue. De nature entreprenante, je suis efficace lorsqu’il faut trouver une solution ou agir rapidement. Je suis polyvalente et j'apprends rapidement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adaptabilité

Pédagogie

Management

BAFA / BAFD

Sens du contact

Sens de l'initiative

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Organisation du travail