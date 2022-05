Http://www.emploi-e-commerce.com/blogs/4/zfwm9z-responsable-e-marketing-:-elle-partage-son-exp%C3%A9rience



Marie Walter, responsable e-marketing et entrepreneur, nous livre avec émotion son expérience vécue au sein de son ancienne structure qu'elle a monté avec son mari. Elle cherche aujourd'hui un poste de responsable webmarketing au sein d'une nouvelle entreprise.



Voici son récit :



Il y a 8 ans les opportunités de la vie nous ont mis mon mari et moi sur la piste du e-commerce. Mon mari est devenu gérant de cette société et moi « la femme à tout faire ». A lui le côté technique et à moi le reste ... Comme dans notre vie privée nous étions là encore une équipe.

Mis à part notre formation technique du bâtiment pour moi et mécanique pour lui nous ne connaissions rien à ce monde à part. Il a fallu tout apprendre - tout apprivoiser et tout en même temps – le code du commerce – les règles Ebay – Paypal puis Amazon et PriceMinister et tous les autres sites marchands pour rester toujours au top.



Et nous avons tout appris par nous-mêmes. Les mécanismes des plateformes de vente. En 8 ans, en partant de rien, nous avons porté cette société à une success story.



Maintenant notre site marchand est une référence et nos plateformes de vente sont de brillantes réussites. Et pour des raisons qui nous sommes propres nous laissons tout derrière nous.



Mais la mise en ligne – la conception des pages – la création de notre site a été une expérience incroyable et inouïe. En partant de lignes d’explication pour quelconque matériel il faut mettre en forme – en place – mettre les photos en valeur - il faut créer – inventer pour rendre ces pages pertinentes et vendeuses !



Un site marchand ce n’est pas que des lignes de code mais aussi un espace de liberté pour la création et la publication. Il faut inventer chaque jour et trouver de nouvelles idées car la magie d’Internet c’est de devoir se remettre en cause chaque jour – refaire son travail tout le temps.



Je n’ai pas créé le côté informatique du site marchand de notre société mais j’ai conçu chaque endroit – chaque espace – j’ai comblé les vides – j’ai inventé des idées de vente.



Le fait de ne pas avoir de formation spécifique pour la création d’un site m’a aidé à rester naturelle et à faire vivre un espace comme un enfant qu’il faut nourrir chaque jour pour qu’il grandisse. Mais un site n’est pas un enfant qui prend un jour sa vie en main. Un site reste tout le temps un enfant qu’il faut nourrir et aimer.



Un site se nourrit du travail de celui qui l’alimente et pour cela il faut rester passionné chaque jour un peu plus. Il faut rester créatif et combatif – il faut se remettre en question chaque jour – tout le temps.



Et pour le faire vivre il faut le connaitre – savoir ses attentes même si ce sont celles des clients – savoir être originale – savoir de quoi il a besoin pour s’épanouir dans la jungle pour qu’on le remarque – pour qu’il devienne une référence.



Les idées nouvelles fusent tous les jours et il faut avoir LA bonne idée qui donnera l’originalité à un site. Bien sûr l’équipe de webmaster est importante et la mienne était la meilleure. Des informaticiens aussi brillants que fous dans leur tête – capables de tout faire ou presque – capables eux aussi de se remettre en question chaque jour – de s’aventurer aussi loin que possible.



Etre responsable marketing c’est tout cela et plus encore. Il faut aimer ce que l’on fait – il faut pouvoir s’éclater tous les jours et puiser sa création au plus profond de soi.



Et maintenant que tout est fini pour moi dans cette société je me rends compte à quel point j’aimais ce travail.



Mes compétences :

Campagnes marketing

Google analytics

Google adwords

CGV

Marketplace internet

EBay France

Paypal

PriceMinister

Amazon

Calcul marge

Loi VàD

Loi du commerce en ligne

SAV

ECommerce

Navision

HTML