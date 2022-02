Etienne VINCENT

"FAIRE DE LA LOGISTIQUE UN ATOUT AU SERVICE DE VOTRE COMPETITIVITE"





CLEAR MANAGEMENT est un cabinet de conseil en Supply Chain spécialisé dans l'accompagnement opérationnel de projets de transition et d'optimisation logistique.



Accompagnement opérationnel et stratégique.



Nous développons des formations dispensées en Sarthe et orientons si besoin les clients vers les différents acteurs de formation présents sur le territoire (http://www.clear-management.fr/formation.html ).



www.clear-management.fr



Mes compétences :

Logistique

Supply chain

Optimisation des tournées

Stratégie logistique

TMS Chargeurs

Gestion de projet

Gestion des stocks et Logistique de distribut

Bilan carbone

Gestion des stocks et approvisionnement