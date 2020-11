Pascal TRACLET

Merci de me joindre sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pascaltraclet



Worldline est le nouveau leader de classe mondiale du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, avec une couverture mondiale. Nous sommes à l'avant-garde de la révolution numérique, gage de nouvelles façons de payer, vivre, travailler et nouer des relations. Les capacités innovantes de Worldline vont de pair avec la puissance et la fiabilité de nos plateformes, la sécurité de nos solutions et la qualité de nos services.



LA RAISON D'ÊTRE DE NOTRE ENTREPRISE



Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions numériques de premier plan pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous faisons en sorte qu'ils soient respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.



INDIVIDUELLEMENT,



En accompagnant 27 ans de croissance ininterrompue de notre entreprise j'ai eu la chance d'acquérir une large expérience de gestion d'entités et de projets à tailles variées (de quelques personnes à des milliers de personnes, jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros de revenu)

J'apprécie et je suis à l'aise avec des personnes de très haut niveau, que ce soit dans un contexte de management, de vente de nos services ou dans un contexte opérationnel.

J'ai également su développer d'excellentes compétences d'organisation et de gestion de projets complexes et à fort aspects technologiques (tant du point de vue de leur réalisation que de leur exploitation)

Enfin, évoluant dans un environnement international, j'apprécie en anglais au quotidien la diversité culturelle de mes interlocuteurs