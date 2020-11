Eugenie DI LEONE SENTULLO

Suite à une reconversion professionnelle, je suis aujourd'hui praticienne en Hypnose Intégrative®, c'est une hypnose dynamique personnalisée et orientée résultat.



Née il y a plus d’une dizaine d’années à Nice, elle est l’aboutissement de pratiques quotidiennes et assidues des hypnoses dites : Ericksonienne, Nouvelle et Classique, ainsi que de recherches privées.



Mon rôle est de vous accompagner pour que vous retrouviez avec vos propres ressources, un état de bien-être général. Ainsi, vous pouvez me consulter pour :

- Résoudre des problèmes de dépendances (tabac, alimentation, alcool…)

- Dépasser un traumatisme, une peur, une phobie, un état d’anxiété

- Surmonter un passage délicat de votre vie comme un deuil, une séparation, un licenciement…



Une séance peut suffire, parfois, en fonction des troubles, plusieurs séances sont nécessaires mais dépassent rarement 4 à 5 séances.

La séance se déroule avec respect et bienveillance et selon vos besoins. Sa durée peut varier entre 40 min et 1h30.



Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions sur la pratique ou le déroulement d'une séance.



Mes compétences :

Webmarketing

Relation client

Formatrice

Référencement naturel

Intégration web

Création site web

Gestion de projet

Rédaction web

Google Adwords