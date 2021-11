Eugénie KERHOZE

Actuellement en 1e année de Master en Mathématiques Appliquées, Statistiques à luniversité de Rennes, je suis une formation sur lexploitation des données massives en vue de devenir data scientist ou data analyst.



Dans le cadre de ma formation, je recherche un stage d'une durée minimale de 6 semaines entre mai et août 2022 ; je suis très motivée à lidée de rencontrer des professionnels et de réaliser des projets qui optimiseront l'efficacité de votre entreprise !



Jai réalisé un stage de 7 mois au sein de lentreprise Scania Production à Angers d'octobre 2020 à mai 2021. Ma mission a été de créer une nouvelle façon plus précise et plus visuelle de suivre les coûts de lentreprise avec le logiciel Power BI de Microsoft. Les « Power Bi » que jai créés ont par ailleurs été très appréciés par un grand nombre de collaborateurs : meilleure visibilité et compréhension des coûts, gain de temps dans lanalyse des coûts et des déviations, optimisation des fichiers contenant les coûts, meilleurs rapports pour la direction