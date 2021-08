Eve PFISTERER

Je suis dynamique, entreprenante, ouverte et curieuse.

Je m'intéresse à ce qui m'entoure et aux gens avec lesquels je suis en contact.

Ce que je fais depuis toujours : avoir des idées, convaincre, concevoir et gérer des projets, négocier.

J'ai une très bonne connaissance du paysage socio-économique.

Je suis passionnée par l'habitat et ses solutions individualisées.

Je suis adepte de l'information et des outils numériques.



Mon objectif : intégrer un réseau ou une agence en tant qu'agent immobilier indépendant