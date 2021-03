Evelyne CAZENAVE (PATISSIER)

Je viens d'arriver sur Dijon et je suis actuellement à la recherche d'un emploi :



Employée administrative polyvalente, sociable, dynamique, avec une aisance relationnelle, ayant 15 années d'expérience en soutien administratif dans le secteur de la pièces détachées automobiles. Très bonne maitrise du logiciel star 6000 V8 et dotée de très bonnes compétences en comptabilité clients, logiciel Sage, EBP .



Compétences avancées en comptabilité clients, dossiers de mise en recouvrement, facturation mensuelle et journalière, accueil téléphonique, mise à jour des tarifs, maîtrise de logiciel de comptabilité " Sage ", maitrise du logiciel " star 6000 V8 " et " Pack Office "



GESTION COMMERCIALE :

Création comptes clients et fournisseurs

Commandes fournisseurs via internet

Saisie des achats

Facturation mensuelle et journalière

Mise à jour des tarifs

Demande création de compte ETAI-PRECISIO

Divers travaux de secrétariat

COMPTABILITE CLENTS :

Remise en banque des chèque et espèces

Saisie des règlements en banque et caisse

Lettrage des comptes clients, relances

Dossiers recouvrement

Remise en banque des lettres de change via internet