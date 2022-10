Evelyne EVELYNE (VALABREGUE)

Thérapeuthe Psychocorporel.



La psychothérapie corporelle met le focus sur le ressenti corporel, et l'être , pour aller vers un équilibre, un centrage, un enracinement dans le présent et dans ses ressentis et émotions.

De cet endroit il est possible de voir nos difficultés avec un recul, de retrouver nos envies et désirs, de poser des actions justes.

Notre mental saboteur est reconnu plus clairement avec ses peurs, ses habitudes négatives...



J'ai 65 ans. 10 ans d'expérience.



Je reçois à Aix en Provence sur rendez vous. Téléphone : 06 16 85 85 55