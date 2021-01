Evelyne LAGARDETTE

Professeure de chant, cheffe de chœur. Artiste lyrique, directrice artistique d'une compagnie lyrique,

Réalisatrice de divers spectacles dont "Le Clown et la Diva", spectacle jeune public, de spectacle d'opérettes plus particulièrement destinés aux seniors. Des concerts et récitals divers dont "Bel Canto au fil de l'Eau", concert à deux voix (avec une contralto) et une pianiste, et Promenade au jardin, un récital que j'affectionne tout particulièrement.



Diverses prestations pour des particuliers : anniversaires, mariages, funérailles...

Conceptrice et réalisatrice de spectacles pour des compagnies de théâtre musical amateur. Ecriture de livret de comédies musicales.



Formation : Cours de chant suivis aux conservatoires de Grenoble et Nimes, puis en cours particuliers à Lyon auprès de Alyette Allain et Dominique Merle du CNSMD de Lyon.



Mes compétences :

Direction artistique

Artiste lyrique

Professeur de chant

Opéra

Chanteuse