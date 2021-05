Aurelie LAGARDETTE

Riche de 15 ans d’expériences dans l’accompagnement médical et gérontologique, je porte un grand intérêt à la place des personnes âgées au sein de notre société .



Suite à un parcours dans la santé, la gestion de la qualité et la coordination médico-sociale :

- santé : soins, diététique, hygiène alimentaire et hospitalière

- gestion de la qualité : audits, diagnostic et actions correctives, HACCP, mise en conformité réglementaire

- coordination médico sociale : planification, encadrement, collaboration administrative et médicale



Je sais répondre efficacement aux problématiques des seniors et de leur famille :

- analyse des besoins et maintien de l’autonomie

- promotion des aides proposées

- organisation des services

- gestion administrative et documentaire

- suivi des salariés et de la qualité des prestations



Réactive, organisée, communicante et rigoureuse, je sais créer un lien de confiance avec les différents acteurs médico-sociaux.

Mon objectif : la bienveillance et le bien-être des personnes âgées et de leur famille.



Mes compétences :

Hygiène des aliments

Santé

Restauration collective

Audit interne

Sécurité alimentaire

Plan de Maitrise Sanitaire

Qualité

HACCP

Diététique

Gériatrie

Coordination

Service à la personne

Planification

Gestion administrative