Evelyne YADUSONEYE-BRION

J'ai appris la langue anglaise très tôt, dès mon jeune âge, à travers de nombreux séjours linguistiques en Angleterre. A titre d'exemple, je me suis rendue aussi bien dans le Kent, non loin de Londres, qu'à Sheffield. Ceci m'a permis d'appréhender différents accents, et différents types de cultures également.



Juste avant le bac, j'ai passé un été à l'Ecole Regent School, Oxford Street, Londres, où j'ai réussi le diplôme "Higher Intermediate" de cette institution.



En outre, je connais la langue allemande, pour m'être rendue à plusieurs reprises en Allemagne. J'ai appris cette langue tout à fait au nord du pays, dans la province du Schleswig-Holstein ; j'ai aussi été accueillie dans le sud dans le Bade-Würtemberg.



Puis, j'ai étudié toute une année aux USA, dans le cadre de l'American Field Service, à Orono High School, Etat du Maine.



J'AI VALIDE LA LICENCE D'ANGLAIS, option Traduction, A L'UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE, à la session de juin 1987. Une seconde langue était requise pour la validation de ce diplôme ; j'ai opté pour l'allemand.



Diverses expériences professionnelles s'ensuivirent.



Actuellement, j'ai la reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé, ce qui confère des avantages substantiels tant à l'employeur qu'à l'employé. C'est dans ce cadre que je postule (loi du 11 février 2005).



Mes compétences :

Rédaction

Analyser écouter réfléchir agir

Recherche documentaire

Traduction

Synthèse rédactionnelle