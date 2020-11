Ewen LE ROUX

Bienvenue sur cette page,



Je me suis toujours attaché à vivre une vie palpitante tant d'un point de vue personnel que professionnel.

Après avoir été acteur du développement du cabinet d'expertise comptable In Extenso pendant 7 ans (passant de 160 à 750 collaborateurs), j'ai décidé de me lancer sur un nouveau service passionnant.



Aujourd'hui, je me consacre à l'aventure Numaterra. Aventure dans tous les sens du terme car non seulement, je la vis en tant qu'entrepreneur, mais je propose à nos clients de la vivre également.

Et quel bonheur d'avoir des clients passionnés qui ont des étoiles dans les yeux en imaginant ce qu'ils vivront pendant leur voyage.



Numaterra, c'est un projet de vie et c'est, pour nos clients, l'aventure d'une vie !



Vous voulez en savoir plus? www.numaterra.fr



Mes compétences :

Community management

Marketing

Communication

Développement durable

Web

Gestion de la relation client

Web 2.0