Bonjour,



Je suis actuellement en préparation d'un Titre Certifié de Contrôle de Gestionen alternance avec un rythme de 2 jours (étude) et 3 jours (entreprise), je suis de nature organisé et perséverant dans les travaux qui me sont confiés.



Mes compétences :

Sage 100

Pack office

Enregistrement comptable

Comptabilité analytique