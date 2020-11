Expointer R. T

EXPOinter, depuis 1976 a rassure les plus récalcitrants dans le domaine du commerce international par le biais des foires et salons spécialisés.

Retraite depuis quelques années je cherche à pérenniser mon activité avec une personne qui a l'ambition de se mettre à son compte ou avec une société qui voudrait compléter sa gamme de produits dans les domaines de la communication et du commerce international.

Ce domaine d'activité vous intéresse ? contactez nous, nous avons une grande expérience a partager et importante notoriété à transmettre.

R. TORDJMAN

r.tordjman@expointer.com



Mes compétences :

Organisation d'événements

Foires et salons professionnels

Animation commerciale

Marketing

Commerce international