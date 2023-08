Dominique HOCHARD

Fort de mes différentes 24 années d’expériences professionnelles en tant que responsable Logistique, Maintenance, Production, Management qualité etc…, je souhaite m'investir dans un nouveau projet professionnel.



Les missions qui m'ont été confiées m'ont donné l'occasion de découvrir des activités variées, ces emplois m'ont permis d'accroître mes capacités d'adaptation et d'appréhender de manière concrète les problèmes humains et organisationnels. J'ai également pu développer mes qualités relationnelles et mes capacités d'écoute, et acquérir la maîtrise des différents outils nécessaire aux postes que vous proposé.



Autonome, ouvert d'esprit, consciencieux, je sais que la réussite d'une société passe par la satisfaction de ses clients. Je sais m'engager pleinement pour réussir.



Mes compétences :

Product manager

Logistique

Maintenance industrielle

Logistique industrielle

responsable de production

chef de projet