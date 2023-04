Ezéchiel JOHNSTONE

Je suis en fin de 1ère année de BUT Métiers du multimédia et de l'internet au sein de lIUT de Saint-Dié des Vosges. Ma formation s'articule autour de quatre axes : l'audiovisuel, le développement web, le graphisme et la communication. Je me dirige vers une spécialisation dans le développement web en 2ème année.



Mes expériences professionnelles et bénévoles en tant que musicien et enseignant du solfège mont permis de développer une intelligence émotionnelle au service du collectif comme de l'individuel.