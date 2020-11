Fabia HARAN

Forte de plus de 15 années d’expérience dans la gestion du poste client domestique et international au sein de la direction financière d’un groupe (implanté dans 10 pays, spécialiste de la distribution et gestion de l’énergie et des services associés) de la prise de commande jusqu’à l’encaissement, je saurai mobiliser à la fois mes compétences techniques et mes qualités de manager pour maîtriser vos risques clients , améliorer votre DSO et optimiser vos coûts.



Mes compétences :

Trade Finance (garanties bancaires, crédits docume

Gestion financière et juridique des contrats

Analyse de risque