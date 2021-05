Fabiana CAPELA

Actuellement en Licence Gestion des Ressources Humaines en alternance chez LAMAZUNA ! Une entreprise humaine avec des vrais valeurs



Mon poste ? Chargée de formation.

Quoi de mieux pour un professionnel des ressources humaines que d'être acteur dans le développement des compétences et accompagner ses salariés dans leur engagement ?



Je recherche également un contrat dalternance (professionnalisation ou apprentissage) rentrant dans le

cadre d'un Master Management des Ressources Humaines, au sein de l'ECEMA à partir de septembre 2021.



Je reste déterminé à trouver une entreprise prête à maccueillir !



Sérieuse, consciencieuse et dynamique, je souhaite vivement acquérir de nouvelles connaissances et je suis prête

à relever de nombreux et nouveaux défis.







Formation : Master Management des Ressources Humaines (BAC+5)

Organisme de formation : ECEMA Valence

Rythme d'alternance : 3 semaines en entreprise/ 1 semaine en cours

Rentrée : Septembre 2021

Durée : 24 mois