Fabien BELLENGER

Responsable Industriel

Transformation, 6 Black Belt, Opérationnel

Rigueur Initiative Résultats





Resp Supply Chain & Excellence Opérationnelle. Novembre 2020 - Solvay, Silica (Collonges - France)

Mise en oeuvre des processus et opérations de valorisation et de recyclage des produits hors spécifications (2% des volumes produits). Appel d'offre pour mise en concurrence des prestataires et notamment de Logistique In Situ (Cible : 5% de gains directs + gains annexes 10%), Mise en place de Rackings automatiques 5 techniciens et 1 ingénieur



Resp Qualité & Excellence Opérationnelle. Juillet 2018 Septembre 2010 - Solvay, Silica (Collonges - France)

Dépendant du directeur, leader du projet de compétitivité et de l'amélioration du site (Analyse des coûts et pertes, définition des cibles, structuration du projet, animation et pilotage - Economies de 15% et Déploiement des approches Lean et de la culture 6 sigma).

Pilotage des activités qualité (réduction des réclamations de 5%, certification FAMI QS nouveau référentiel) 3 opérateurs, 5 techniciens et 1 ingénieur



Resp programme Excellence énergétique Solwatt®. Aout 2016 Juin 2018 Solvay, SES (Lyon France)

Programme de transformation et d'efficacité énergétique des sites industriels. Transformation du programme en Solwatt 2.0. Digitalisation des outils et processus. Equipe de 14 ingénieurs. Identification et implémentation d'économies sur frais variables. Mise en place des KPI adhoc et stratégies énergétiques optimisées

(>10M/an 100ktCO2/an)



Chargé des diagnostics Excellence Opérationnelle WCF 2018 pour la GBU Soda Ash & Derivatives. 2016 Solvay, Manufacturing Excellence - Industrial Group function (Bruxelles - Belgique)

Pilotage de diagnostics PM&MB et accompagnement à l'implémentation des projets de transformation des sites sur les aspects production, maintenance, utilités et organisation.

(>50M€/an)



Projet d'amélioration de la maintenance du site Polyamide de Saint Fons Belle Etoile. Optimisation de l'organisation maintenance et des interfaces et coûts sous-traitants.

(projet 6 sigma 350k€/an d'économies Certification 6 Sigma Black Belt)



Resp WW Matériaux, Corrosion et Contrôles Non Destructifs. 2013 2016 Solvay, GEC- Corporate Industrial function (Bruxelles - Belgique)

Réorganisation et renforcement de l'expertise WW pour un meilleur service client (KAM). 5 experts, 2 Ingénieurs experts et 4 techniciens. Coordination d'études Matériaux Corrosion et suivis de chantier pour une optimisation des ressources, de la fiabilité des assets et des Capex projets du Groupe. Pilotage activités monitoring et fiabilisation des équipements critiques des ateliers industriels (Diagnostic Solution technique Sécurisation fournisseur).

(Capex couverts >100M€)



Responsable laboratoire Electrochimie & Matériaux Corrosion Asie. 2011 2013 Rhodia China, R&D (CRT Shanghai TDD Shanghai - Chine)

Développement dune équipe stable et performante d'expertise Matériaux Corrosion. Support à la réalisation des travaux d'arrêt des usines en Asie et animation réseau maintenance Asie. Supports projets nouvelles usines Asie. Développement dune activité complémentaire de Recherche en Electrochimie. 3 Ingénieurs (3 brevets).

Contribution au développement des approches Préventives et plans d'inspection sur sites industriels des sites asiatiques (Chine, Corée, Inde, Thaïlande, Japon). Support industriel sur suivi d'implémentation des approches préventives.

(Gains et enjeux > 2 M€)



Expert Matériaux Corrosion, Leader d'activité Matériaux Corrosion Asie. 2008 2010 Rhodia China, R&D (CRT Shanghai TDD - Shanghai - Chine)

Création de laboratoire et développement d'activité Matériaux Corrosion.

(Gains et enjeux >1 M€)

Expert Matériaux Corrosion. 2006 2008 Rhodia Opérations, R&D (CRT Lyon DEPT Lyon France)

Ingénieur en charge des sujets Matériaux Corrosion des GBUs EP & P&I GBUs Leader pour le développement des applications démission acoustique pour monitoring des équipements industriels. Développement des approches préventives/prédictives par implémentation des boucles de corrosion

(Gains sur applications > 5M€).

Contribution à lamélioration des procédés par choix de matériaux adéquats (2 brevets).

(Gain récurrent > 2M€)



Ingénieur expertise matériaux corrosion. 2003 2006 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Marne la Vallée France)

Expertises et construction de référentiels pour la gestion des réseaux hydrauliques dans le bâtiment