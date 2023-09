Responsable des énergies du pôle chaufferies collectives du groupe PROXISERVE (PROCHALOR 93, SEMCRA 77) en charge du développement et du suivi des contrats de performance énergétique.

Rigoureux, aimant évoluer en équipe, je souhaite vous apporter mes 7 ans d’expérience et également développer mes compétences en génie climatique.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access