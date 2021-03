Candice ANTCZAK

Currently working as an International Assistant Product Manager for GATINEAU – REVLON, I am seeking work as a Product Manager in the field of cosmetics and pharmaceuticals.



I graduated with an Advanced Master in Product Management from the IAE Gustav Eiffel after having studied at the Ecole de Biologie Industrielle. Combined with my experience working in marketing at Ducray and Gatineau, and as a Trainer for Ducray and La Roche Posay, I believe that I can offer you a combination of both marketing and management skills.



Visit my Google+ : bit.ly/CandiceAntczak



Actuellement en poste chez Revlon - en tant qu'Assistante chef de produit international Gatineau - après un Master Spécialisé Chef de Produit à IAE Gustave Eiffel et forte de deux expériences terrain au sein des deux plus grands groupes dermo-cosmétiques mondiaux, je recherche un poste en tant que Chef de produit dans le secteur de la beauté, en France ou à l'International.



Diplômée de l’Ecole de Biologie Industrielle, école d’ingénieur spécialisée en cosmétique et pharmaceutique, je possède une double compétence Marketing /Management.



Cette formation m’a permis d’intégrer la marque dermo-cosmétique Ducray en tant qu’Assistante Chef de produit Stratégie & Développement Monde. Ainsi, lors de ce stage de 6 mois, j’ai pu participer au lancement de plusieurs produits de soins de la peau et capillaires.



En début de carrière, j’ai souhaité acquérir une expérience terrain. La connaissance du terrain est essentielle pour mieux comprendre les attentes à la fois des professionnels de santé et des consommateurs mais aussi les contraintes du lieu de vente.

Après cela, j'ai souhaité revenir à mon cœur de métier, le marketing, en intégrant la marque Gatineau. Au sein de cette marque, je travaille à la fois sur du développement de soin, de l'opérationnel et du digital.



Consultez mon Google+ (bit.ly/CandiceAntczak), mon blog de marketing cosmétique



Mes compétences :

Chef d'équipe

Chef de produit

Développement produit

Marketing

Cosmétique

Ingénieur

Management

Formatrice

Officine

Pharmaceutique