Créateur de votre image !

Photographe et infographiste professionnel indépendant, spécialisé dans les reportages de mariage, portraits, reportages d'entreprise, communication print et web, formation logiciels graphique.



Vous pouvez retrouvez mon travail sur : http://www.ip-image.fr

contact@ip-image.fr



Mes compétences :

Photo de reportage

Photo d'entreprise

Dreamweaver

Photoshop

Photo de mariage

Aperture …

Photographie

Illustrator

Indesign et Photoshop

Lightroom

Colorimétrie

calibration écran