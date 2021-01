Fabien Caille, jeune créatif de 37 ans. Responsable Communication & Marketing.



L'expérience acquise au cours de mon parcours personnel et professionnel m'a permis de me réaliser dans de nombreux domaines. A l'aise aussi bien pour le travail print que pour le web, je mène à terme tous projets. Reconnu pour mon expertise, j'ai toujours rempli les tâches qui m'ont été confiées avec la rigueur et la détermination qui me caractérisent.



Mes compétences :

Dreamweaver

Photoshop

After effects

Flash

In design

Création graphique

Adobe première

PAO et systèmes de productions multimédia

Illustrator

Animation de formations

Formation

Webmaster

Web design

Design graphique