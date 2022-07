Fabien CARPENTIER

Riche d'un parcours industriel d'une dizaine d'année chez de grands constructeurs du domaine du transport comme AIRBUS et ALSTOM sur des postes de responsable projet et production, j'ai ensuite souhaité donner une nouvelle orientation à ma carrière.



Attiré par la pédagogie et l'accompagnement des jeunes, je me suis naturellement orienté vers cette voie.



J'ai ainsi pu intégrer le corps enseignant de l'école d'ingénieur du CESI ce qui m'a permis de rester au contact des entreprises tout en accompagnant les jeunes vers leur projet professionnel. Durant cette période, j'accompagnais de futurs ingénieurs durant leur cursus de formation par apprentissage jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'ingénieur.



Après quelques années au sein de l'école d'ingénieur, j'ai décroché mon CAPET en Ingénierie Mécanique et depuis intégré le corps des enseignants de l'éducation national.