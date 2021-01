Fabien CLIN

Venu de la technique pour améliorer le quotidien de l'utilisateur et partager mes connaissances et mon enthousiasme pour l'innovation en général et les nouvelles technologies en particulier, j'ai évolué afin d'élargir mes domaines de compétence et mon champ d'action.

Je suis à même, par ma réactivité technique et ma compréhension des problématiques clients et métiers, de mener des projets informatiques variés.

Dernièrement, je m'intéresse particulièrement aux projets web, à l'IoT et à la transformation digitale avec pour objectif constant d'améliorer le quotidien.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Active Directory

Microsoft Office

Virtualisation

Webmaster

VMware

Rédaction de contenus web

GIMP

Microsoft Visio

Web analytics

Emailing

Newsletter

Mailchimp

MySQL

PHP

SEO

CSS

Adobe Photoshop

HTML

Wordpress

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

GLPI

Microsoft Excel

Méthode agile

Gestion de projet