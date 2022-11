Fabien COMENDADOR

Fort de 30 ans d'expérience dans le commerce et le management et grâce à mon autonomie, jai toujours managé et accompagné des équipes de vente.

Des expériences particulièrement enrichissantes et satisfaisantes dans la mesure où cela ma permis de développer mes relations humaines, ma communication, ma capacité d'analyse et de synthèse mais aussi ma force de proposition, mon leadership et ma capacité à prendre des décisions en tenant compte de mon environnement, avec comme conséquence des résultats commerciaux souvent inédits et des clients satisfaits.

Car oui, ma sensibilité à la satisfaction client est pour moi essentiel, et j'ai toujours été tourné vers les nouvelles technologies qui permettent de mieux vendre mais aussi améliorent les process de la vente.