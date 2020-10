Yannis SOLÉMALÉ

Ingénieur de formation, je suis un touche à tout de l'informatique et passionné de nouvelles technologies.

Toujours prêt à relever de nouveaux défis je souhaite travailler sur des projets intéressants, mettre à profit mes compétences et en apprendre encore plus!



Mes compétences :

MySQL

Microsoft SQL Server

Business Intelligence

Teradata

DataStage

Power BI

Talend Open Studio

Python

SSRS

Elasticsearch

GitLab

Knime