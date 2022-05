Marie DE MESNARD

Actuellement, étudiante en 2ème année de Master, je prépare le diplôme d'Expert en Informatique. J'effectue ces études en contrat de professionnalisation au sein de FIDUCIAL Informatique en tant qu'assistant ingénieur d'étude pour le produit Allegoria (suite notariale).



Je suis également titulaire d'un DUT SRC (Services et Réseaux de communication) appelé maintenant MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) et du bachelor de l'école SUPINFO (bac +3).



Mes compétences :

WordPress

SQL

Java Enterprise Edition

ActionScript

JavaScript

Référencement

CSS 3

HTML 5

PHP

Développement mobile

AngularJS

Hibernate

Spring

Java EE