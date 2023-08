Julien GAULTIER

Vendeur conseil et passionné, je renseigne avec plaisir les clients afin de parfaire leur satisfaction en répondant pleinement à leurs attentes.



Actuellement en CDI je reste attentif à toute opportunité qui saurait apprécier mes compétences pour les mettres en valeur et ainsi faire évoluer ma carrière au sein d'une équipe méritante.



Souriant et de nature optimiste, je sais être patient et persévérant pour obtenir le resultat que je souhaite. Soucieux du travail bien fait je sais prendre le temps de la reflexion pour mener à bien mes missions.



Titulaire des permis A, B et E(B), j'ai un bon niveau d'anglais (lu écrit et parlé) et un niveau d'espagnol intermédiaire.

Mes centres d'intérêts sont la musique et le chant, l'informatique et la photographie, ainsi que la mécanique et la rénovation.