Fabien DARDENNES - Production audiovisuelle sur Nantes - Film d'entreprise - Film institutionnel



Vidéaste Réalisateur | Cadreur | Monteur | Motion-designer à Nantes, propose tout type de prestations vidéos pour votre entreprise, marque, événement, et tout type de projet : entreprise, corporate, institutionnel, reportage, interview...



- films d'entreprise (communication externe et interne),

- films institutionnel

- films publicitaire

- films événementiel

- Interview

- reportages

- vidéos de formation

- et portrait d'artiste



J'accorde la plus haute importance au recensement de vos besoins.

La réalisation d'une vidéo doit-être utile, vous aider à communiquer, à mieux vendre, et être pérenne dans le temps.