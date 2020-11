Technicien informatique occupant actuellement le poste d’expert technique.



Fort de plus de quinze ans d’expériences, j’ai développé un sens aigu du service utilisateurs et une rigueur technique avancée. Ces qualités me permettent d’intervenir en tant que référent technique pour des projets de taille importante.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Synthèse rédactionnelle

Investissement