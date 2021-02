En poste dans une étude d'Huissier de Justice, j'ouvre et je m'occupe de la gestion des dossiers.

Je rédige ou vérifie les actes et notamment les actes volants.

J'accueil, conseil et informe les clients sur les démarches à suivre ainsi que les procédures.

Je recherche et relance les débiteurs par téléphone.

Je suis le stage professionnel afin de devenir Huissier de Justice.



Mes compétences :

Fiabilité

Organisation

Informatique

Recouvrement

Procédure civile