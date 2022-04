Céline BÉGUIN

Maître de conférences à l'Université du Maine depuis 2012, j'y suis chargée de différents cours en droit des assurances et droit civil (Contrat, Personnes, Régimes matrimoniaux).



On m'a confié la mise en place d'un nouveau Diplôme universitaire de Gestion patrimoniale en lien avec ma thèse de doctorat consacrée aux Contrats d'assurance sur la vie en droit patrimonial de la famille.



Ce Diplôme universitaire Gestion patrimoniale s'inscrit dans le cadre de l'Institut du Risque et de l'Assurance (I.R.A.) qui réunit de manière transversale des Mathématiciens, Économistes et Juristes de l'Université du Maine effectuant des recherches dans les thématiques du risque et de l'assurance.



Membre de l'Association pour le développement de l'informatique juridique (A.D.I.J.), et plus particulièrement de l'atelier Droit du travail et nouvelles technologies, animé par Maitre Christine Baudoin, depuis 2001, j'ai été chargée de mettre en place un Certificat Informatique et Internet, de niveau 2, spécialité Métiers du droit pour les étudiants inscrits dans les Master 2 juridiques de l'Université du Maine.



Mes compétences :

Droit civil

Droit des assurances

Droit des successions

Droit des régimes matrimoniaux

Gestion de patrimoine

Droit

Assurance