Fabien DUVAL-ALEXANDRE

DOMAINES DE COMPETENCES



Etude et conseil : cahier des charges, plan d’actions, étude de devis, ligne budgétaire



Recherche de partenaires et gestion commerciale : prospection, dossier de sponsoring, plan général d’exposition, commercialisation, dossier technique exposants, suivi demandes logistiques et techniques



Gestion financière : budgets prévisionnels de 58k€ à 780k€, gestion informatique et comptable des recettes et dépenses, acomptes fournisseurs, facturation clients, reddition de comptes



Communication globale et promotion : plan de communication, conception et réalisation de la charte graphique et des outils de communication, programme scientifique, gestion des abstracts, liaison KOL



Organisation matérielle et logistique : relations fournisseurs et prestataires de services, relations clients (inscriptions - gestion des allotements hôteliers, aériens, de restauration et du programme social, plan d’aménagement du site, commissariat général en période de réalisation



Management : encadrement de deux assistantes congrès au quotidien, recrutement et gestion du personnel sur le terrain (techniciens, personnel d’accueil, tour-leaders, interprètes, assistants, etc.)



Langues : Anglais (courant niveau C1) - Espagnol & Allemand (professionnel, niveau B2) - Italien (notions)



Informatique : Windows XP (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher), Outlook, File Maker Pro, Events Pro, Omnis



Mes compétences :

chef de projets

communication

marketing

expositions