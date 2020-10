Fabien FOUGEANET

J'ai travaillé pendant 4 ans pour le client Liebherr Aerospace Toulouse qui fournit des systèmes de climatisation et de prélèvement d'air.

Ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé pour le client Airbus Helicopters situé à Aix-en-Provence.

Depuis fin 2015, je travaille pour le client Rockwell Collins France situé à Blagnac.



J'ai été en charge de la gestion technique de l'équipe qui développait le logiciel multitâche temps-réel DMAU embarqué à bord des hélicoptères EC175, EC145T2 et X4 et j'ai également été en charge du portage à Airbus India du logiciel DMAU pour la version X4.



Actuellement, j'élargis mon domaine de compétences dans le monde du Display. En plus de découvrir de nouveaux outils liés aux IHM, j'ai eu l'opportunité de réaliser un développement logiciel avec la méthode AGILE et d'appliquer la DO-178C sur un système multi-coeur.



J'ai ainsi acquis les compétences suivantes :

• Informatique : SCADE, Matlab/Simulink, VAPS XT, Langage C, RTRT, Python, Assembleur, VBA, Korn Shell, Java

• Electronique : Calculateurs IASC, CPDS et DMAU, Microcontrôleurs MPC5200B, MPC565 et TMS320F2812, JTAG émulateurs Power Debug II (Lauterbach, Trace32) et XDS510 (Texas Instruments, Code Composer Studio), Banc de tests, Cible HBOSS/TBOSS, ARINC 429 (A429Bast+), ARINC 661, CAN (CANalyser, PCIT), RS422 (Realterm, SPOT), Ethernet (WireShark),

• Norme : DO-178B (niveaux B, C et D), DO-178C (Niveau A et B), participation aux audits de certification SOI2, SOI3 et SOI4 avec les autorités suivantes: EASA, FAA, Transport Canada et Apsys

• Gestion de configuration : SVN, DOORS, Smarteam, CVS

• Méthode AGILE

• Suivi de projet : Gestion technique d'un équipe, chiffrage, planning, suivi, formations.



Mes compétences :

Python

SVN

C

DO-178B

Simulink

SmarTeam

Korn Shell

Linux

SCADE

Lauterbach

Multithreading

RS422

UML

CAN

Texas Instrument

Logiciel embarqué

Java

Ethernet

Support technique

Assembleur

ARINC 429

Microcontroleur

Visual Basic for Applications