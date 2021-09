Fabien GAL

Thermicien (Règlementation thermique - RT 2012 - RT Existant - Calculs de consommations - Diagnostic thermique - Simulations et optimisations énergétiques - Recherche et atteinte d'objectif de performance énergétique).

Mail: fabiengal@gmail.com



Mes compétences :



RT 2012

RT Existant

Études thermiques

Études d'Opportunité / Faisabilité

Installation Photovoltaïquehttps://viadeo.journaldunet.com/p/edit#privacy

Installation Réseau de Chaleur Bois

Simulation Thermique Dynamique

Simulation et Optimisation Énergétique

Diagnostic thermique

Perrenoud

Clima-Win

AutoCAD