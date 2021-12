Fabien GAUTHIER

Je suis investi depuis de nombreuses années dans le secteur associatif où j'ai œuvré à défendre différentes causes portées par des idéaux d'égalité et de justice sociale.



Mes années de travail dans le champ de la solidarité internationale m'ont conduit à approcher les questions sociales d'une manière globale, et m'ont permis de rencontrer de nombreux porteurs de projets dans le champ du développement durable et de l'économie sociale et solidaire.



J'ai également beaucoup œuvré sur des projets relevant de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de la dimension interculturelle dans le travail social.



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai poursuivi des études en sociologie appliquée au développement social et validé des diplômes d'animateur-cadre sur la gestion de projets dans le secteur de l'éducation populaire.



En 2011, j'ai conduit une mission dans une collectivité territoriale m'a permis d'agréer celle-ci en tant que centre social pour une période de trois années. A cette occasion, j'ai particulièrement collaboré avec le Conseil général du Nord ainsi qu'avec la Caisse d'Allocations Familiales du Douaisis.



J'ai ensuite assuré la direction de l'association Chavarot qui propose des séjours de vacances adaptées pour des adultes en situation d'handicap mental et psychique. Inscrit au sein du mouvement des Papillons Blancs, j'ai l'opportunité de collaborer avec de nombreux établissements médico-sociaux.



J'ai aussi réalisé un remplacement d'une équipe importante dans un foyer d'hébergement pour le compte des Papillons Blancs d'Arras.



Une de mes dernières expériences professionnelle s'est structurée autour de la coordination de 4 ateliers et chantiers d'insertion au sein du SCI région Nord, mission au cour de laquelle, j'ai également obtenu des fonds d'investissement en matériel pour les différents supports de production (véhicule, vélo électrique, serres).



Je m'investis sur le réseau social professionnel Viadéo pour créer des synergies en faisant profiter mon expérience aux autres membres, tout en m'enrichissant de la leur.



D'un point de vue militant, je suis sociétaire actif de la banque éthique La Nef qui finance des projets d'utilité sociale et environnementale. Ambassadeur de la coopérative Enercoop Haut-de-France, j’agis à travers des actions d'information pour faire connaître les énergies renouvelables et les enjeux de la transition énergétique.



Je suis actuellement des modules de formation à l'ancien CUEPP de l'Université de Lille 1 autour d'un DU en "compétences relationnelles".



Mes compétences :

Diagnostic territorial

Gestion

Management

Comptabilité

Développement durable

Coordination

Ingénierie

Politiques sociales

Formation

Aisance redactionnelle et relationnelle

Travail en équipe

Handicap