Fabien GRATTEPAIN

Professionnel du conseil et des services dans le monde IT

Expertise métier dans le domaine du Supply Chain Management (APS)

Connaissance étendue de l'éco système et des offres SAP (depuis 1999)



Mes compétences :

Business

Business development

Category management

Commercial

Customer Relation

customer relation management

ERP

Force de vente

GRC

Management

Merchandising

Microsoft CRM

PDA

PME

ROI

SAP

Schéma directeur

SCM

sfa

Systèmes d'Information

TPM

Vente