Fabien GRUEAU

Curieux, créatif, rigoureux et évolutif, je vous propose une alchimie alliant créativité et qualité. Mon parcours professionnel m'a fait découvrir des domaines de communication variés, de la presse à la cosmétique, du luxe à l'imprimerie, de l'institutionnel à la grande distribution. Cet éventail me permet de vous accompagner dans votre communication visuelle avec la qualité de service pour priorité. Je propose une collaboration sans limite géographique, la technologie permet de s'affranchir de la distance...

Mes compétences :

Création

Packaging

Graphiste

Cosmétiques