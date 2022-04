Emmanuel ROC

Mise en pages traditionnelle ou automatisées, gestion de bases de données (textes-images), extraction XML..., photogravure numérique, génération de PDF/X et épreuvage couleur ISO 12647-7.

TeX et LaTeX pour bientôt !



Infographiste dans le domaine prépresse, mon challenge sera le vôtre !

Service est un mot auquel j'attache autant d'importance que vous.

Essayez-moi... sur un petit dossier, puis un autre, et... faisons confiance en l'avenir !

De la maquette à la remise fab pour impression ou développement multimédia, je répondrai présent !



Quelques références :

Editions Play Bac, GEO, National Geographic, Hasbro, FNAC Eveil & Jeux, Asmodee, Ravensburger, Ça m'intéresse, Philippe Geluck, Zimmer Dental, Cuisine actuelle, CRDP, CEA, Éditions Atlas...



Visitez mon site :

http://roc-prepresse.fr/category/dreamteam/



Conscient du déficit de compétences dans le domaine de l'édition numérique, j'ai décidé de fonder l'ESTEN, une école spécialisée qui forme en trois ans des experts capables de publier sur tous types de supports (papier, tablettes, smartphones…).



L'école est ouverte depuis le 4 octobre 2010 et notre première promotion, composée d'étudiants motivés et talentueux, est très prometteuse.



Chaîne graphique, gestion éditoriale, techniques rédactionelles, design éditorial print, web et multimédia, telles sont les principales compétences enseignées au sein de l'école.



Cette formation initiale post-bac n'est pas accessible à la formation continue professionnelle.



Visitez le site de l'école :

http://www.esten.fr



Le profil Viadeo de l'école :

http://www.viadeo.com/profile/002kflrcb5ssypd



Mes compétences :

Photogravure