Thierry RAYNAUD

Graphiste de formation, autodidacte par appétit de découvrir de nouveaux horizons, je suis à nouveau libre pour de nouvelles expériences... Après la maquette d'architecture, le conception de jouets, les produits dérivés de BD, les sextoys, les prototypes industriels, les guitares en carbones, le design mural et les stickers, je propose mes expériences et mon regard pour de nouveaux projets... Le design de meubles m'intéresserait beaucoup, quelques idées à développer en ce moment.... N'hésitez surtout pas à me contacter.

Mes compétences :

Bois

Décoration

Design

Dessin

Evénementiel

GUITARE

Jouet

maquette

Marketing

Moulage

Musique

Peinture

PLV

Produits dérivés

Prototype

scénographie

Sculpture