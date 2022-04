Emmanuel ROCHE

Après plusieurs années passées au contact des chefs d'entreprise, je me reconvertis et franchis le pas de la création en septembre 2016.



Je propose l'ensemble des services liés à la peinture, à l'application de revêtements muraux et aux travaux de réfection des sols (petites surfaces). Les produits utilisés sont des produits professionnels éco-responsables.



Ces premiers mois d'exercice se sont déroulés conformément à mes attentes, les premiers clients étant présents et satisfaits des prestations!



N'hésitez pas à me contacter!



A bientôt



Mes compétences :

Pose de revêtements muraux

Peinture décorative

Décoration intérieure

Pose de revêtements de sol

Peinture en bâtiment