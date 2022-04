Francis TEBOUL

AF2A, premier centre de formation spécialisé en assurance a pour objectif de former ou de perfectionner les collaborateurs de Sociétés d’Assurance, Cabinets de Courtage, Gestionnaires de Patrimoine, Institutions de Prévoyance, Caisses de Retraite, Mutuelles, Banques, Etablissements Financiers, Agents Généraux et plus généralement toutes les entreprises manifestant le souhait de perfectionner ses collaborateurs tant aux métiers techniques de l'assurance qu’aux fonctions support.



Pionnier dans la conception de formation à distance supportée par les nouvelles technologies, AF2A propose également, depuis plusieurs années, des formations en classe virtuelle. Ce nouveau dispositif reproduit une salle de cours constituée de plusieurs stagiaires et d’un formateur dans le cadre d’une session en ligne et en direct.



AF2A a été sélectionné par le comité paritaire national de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des agents généraux pour développer le dispositif Cap Compétence (formation qualifiante des 23 000 collaborateurs d'agents généraux) à partir du 1 janvier 2014 et pour une période de 3 ans.



Retrouvez-nous sur nos sites : http//www.af2a.com et http://www.capcompetence.com



