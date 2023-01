Fabien GUERIN

Après des études de logistique en alternance j'ai decidé de me spécialiser dans les achats en exercant mes premières fonctions au sein d'un groupe américain.

Recruté en 2007 par une importante SS2I, je suis intervenu sur des progiciels tels que SAP, Oracle et Dynamics AX pour des clients leaders dans leur secteur d'activité, à savoir : EDF, France Télévision, Darty ou encore France Loisirs me permettant ainsi d'appréhender les différentes étapes de la gestion de projets depuis l'avant vente jusqu'au support utilisateurs en passant par la migration et les différentes évolutions techniques et fonctionnelles.

Souhaitant évoluer professionnellement dans un contexte international, j'ai consacré l'année 2010 à perfectionner mon anglais en travaillant dans un pays en pleine croissance économique et en appréhendant ainsi la culture australienne.

De retour sur mon île natale en 2011, j'ai contribué à la gestion des contraintes de logistique globale d'un groupe de renom local connu au delà des océans pour son humour provocateur. Ainsi, j'ai mis à profit mon sens relationnel vis à vis des créatifs de l'entreprise tout en respectant les objectifs économiques et financiers aboutissant à un palliatif aux ruptures, l’optimisation de la production et des délais d'approvisionnement. Ces solutions ont eu pour conséquence directe la réduction significative des frais d'approche.

Fort de cette expérience, j'ai été sollicité par une industrie agroalimentaire locale afin de gérer les flux import/export compte tenu des contraintes d'approvisionnement et dans un contexte économique où la concurrence est fortement présente tant sur les marchés de la grande distribution que sur celui des collectivités. J'ai également été amené a revoir les procédures d'achats nationaux, internationaux dans le but de les fluidifier et rendre ces informations accessibles à tous de manière instantanée tout en gérant la conduite du changement.

Curieux de nouvelles expériences, j'ai intégré le monde des collectivités territoriales me permettant ainsi de connaître les contraintes des marchés publics tout en valorisant la démarche économique au sein de l'administration.



Mes compétences :

Acheteur

Consultant IT

Informatique

Logistics

Procurement

Purchasing

Supply chain

Marchés publics